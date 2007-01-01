Опубликована схема движения после открытия Синих мостов в Калуге

По путепроводу можно будет проехать с 6:00 в субботу, 31 августа, сообщили в городской управе.

Чиновники пояснили, что это временная схема. Проехать можно будет только прямо между Тарутинской и Глаголева. Примыкания к улицам Путейской и Зерновой пока останутся закрыты.

Напомним, накануне на путепроводе положили асфальт.

Сейчас ведутся работы на примыканиях к улицам Глаголева и Зерновой.