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Новость дня Авто и транспорт

Опубликована схема движения после открытия Синих мостов в Калуге

По путепроводу можно будет проехать с 6:00 в субботу, 31 августа, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
11:03 сегодня
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Чиновники пояснили, что это временная схема. Проехать можно будет только прямо между Тарутинской и Глаголева. Примыкания к улицам Путейской и Зерновой пока останутся закрыты.

Напомним, накануне на путепроводе положили асфальт.

Сейчас ведутся работы на примыканиях к улицам Глаголева и Зерновой.

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Лента комментариев
colorkaluga

Я один увидел на видео только одну (ну, может две) урны на всю площадку? По нормальной логике около каждой лавки должна быть урна. Кстати, такая ситуация, практически, везде. Урн катастрофически мало и расположены они на таком удалении друг от друга, что приходится поискать куда выкинуть мусор. Далеко не каждый будет бегать с мусором в поисках ближайшей урны. И опять же, по нормальной логике, проще убирать из урн, чем ходить по большой площади и собирать "рассеянный" мусор.

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