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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге начали асфальтировать Синие мосты
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге начали асфальтировать Синие мосты

Работы проходят в среду, 28 августа, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
16:28 сегодня
0 902
Фото: горуправа Калуги.
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- Главная новость – сам путепровод уже заасфальтирован, - пояснил чиновник. - Скоро асфальт появится и на подъездах к нему. Строительно-монтажные работы продолжатся до ноября, как уже много раз рассказывал, ведь для нас важно сделать всё грамотно и на долгие годы.

В конце этой недели обещают открыть техническое движение по основному ходу – от Глаголева до Тарутинской.

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