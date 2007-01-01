В Калуге начали асфальтировать Синие мосты

Работы проходят в среду, 28 августа, сообщил городской голова Дмитрий Денисов.

- Главная новость – сам путепровод уже заасфальтирован, - пояснил чиновник. - Скоро асфальт появится и на подъездах к нему. Строительно-монтажные работы продолжатся до ноября, как уже много раз рассказывал, ведь для нас важно сделать всё грамотно и на долгие годы.

В конце этой недели обещают открыть техническое движение по основному ходу – от Глаголева до Тарутинской.