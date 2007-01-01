В Калуге появилась разметка «вафельница»

Правда, пока не установлено, кто именно ее нанес.

В среду, 28 августа, фото опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

«Вафельницу» нарисовали не на перекрестке, как нужно по ПДД, а рядом с ним – на проезде в сторону улицы Академической.

Предположительно, это могли сделать владельцы бизнеса, к которому перекрывали проезд припаркованные машины.

Впервые разметка «вафельница» начала применятся в Москве в 2015 году, чтобы побороть заторы на перекрестках. В таких местах водителям нельзя останавливаться больше, чем на 5 секунд. В Калуге она пока официально не использовалась.