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Авто и транспорт

В Калуге появилась разметка «вафельница»

Правда, пока не установлено, кто именно ее нанес.
Дмитрий Ивьев
16:12 сегодня
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Фото: Правобережье Калуги.
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В среду, 28 августа, фото опубликовали в официальном сообществе Правобережья в ВК.

«Вафельницу» нарисовали не на перекрестке, как нужно по ПДД, а рядом с ним – на проезде в сторону улицы Академической.

Предположительно, это могли сделать владельцы бизнеса, к которому перекрывали проезд припаркованные машины.

Впервые разметка «вафельница» начала применятся в Москве в 2015 году, чтобы побороть заторы на перекрестках. В таких местах водителям нельзя останавливаться больше, чем на 5 секунд. В Калуге она пока официально не использовалась.

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