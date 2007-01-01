679 Фото: Яндекс.Карты.

В Калуге переименовали остановку общественного транспорта

Дмитрий Ивьев

Теперь пункты у домов №235 и №250 на улице Московской будут носить название «Калужский турбинный завод», а не «Трансмаш», сообщили 28 августа в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 679 Фото: Яндекс.Карты. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники