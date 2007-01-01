В Калуге переименовали остановку общественного транспорта
Это связано с ликвидацией завода «Калугатрансмаш», пояснили в горхозяйстве.
Соответствующие изменения внесут в схемы следующих маршрутов:
- №2(л) «Терепец - парк им. К.Э. Циолковского»,
- №5(л) «пос. Северный - Швейная фабрика»,
- №6(л) «Дубрава - пос. Северный»,
- №9(л) «ул. Кирова - пос. Северный д.Канищево»,
- №61 «пл. Старый Торг — ул. Дружбы»,
- №64(л) «пл. Московская - пос. Северный - кл. Литвиново»,
- №82(л) «скв. Медицинских сестер - д. Белая - д. Черносвитино»,
- №85 «Швейная фабрика – Силикатный»,
- №90(л) «пос. Северный — Дубрава»,
- №90 «пос. Северный – Торговый центр»,
- №91(л) «скв. Медицинских сестер - Дом быта - д. Жерело»,
- №94(л) «Дом Быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово»,
- №95(л) «Швейная фабрика – ул. Кубяка»,
- №97(л) «Швейная фабрика – ул. Ленина - пос. Северный - д. Канищево»,
- №98(л) «скв. Медицинских сестер - д. Лихун- д. Григоровка».
Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г. № 118....
22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома.....