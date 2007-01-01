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Авто и транспорт

В Калуге переименовали остановку общественного транспорта

Теперь пункты у домов №235 и №250 на улице Московской будут носить название «Калужский турбинный завод», а не «Трансмаш», сообщили 28 августа в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
15:35 сегодня
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Фото: Яндекс.Карты.
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Это связано с ликвидацией завода «Калугатрансмаш», пояснили в горхозяйстве.

Соответствующие изменения внесут в схемы следующих маршрутов:

  • №2(л) «Терепец - парк им. К.Э. Циолковского»,
  • №5(л) «пос. Северный - Швейная фабрика»,
  • №6(л) «Дубрава - пос. Северный»,
  • №9(л) «ул. Кирова -   пос. Северный д.Канищево»,
  • №61 «пл. Старый Торг — ул. Дружбы»,
  • №64(л) «пл.  Московская -  пос. Северный -  кл. Литвиново»,
  • №82(л) «скв. Медицинских сестер - д. Белая -  д. Черносвитино»,
  • №85 «Швейная фабрика – Силикатный»,
  • №90(л) «пос. Северный — Дубрава»,
  • №90 «пос. Северный – Торговый центр»,
  • №91(л) «скв. Медицинских сестер - Дом быта - д. Жерело»,
  • №94(л) «Дом Быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово»,
  • №95(л) «Швейная фабрика – ул. Кубяка»,
  • №97(л) «Швейная фабрика – ул. Ленина -  пос. Северный - д. Канищево»,
  • №98(л) «скв. Медицинских   сестер - д. Лихун- д. Григоровка».

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