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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге развалился асфальт на улице Карачевской

Наши читатели жалуются на огромные ямы.
Дмитрий Ивьев
10:10 сегодня
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- Сел за руль и поскакал, - прокомментировала местная жительница. - Всем помогаем, себе не можем! Когда же отремонтируют?

В управлении городского хозяйства нам сообщили, что работы должны быть выполнены в этом году:

- В осенний период текущего года в рамках содержания улично-дорожной сети планируется провести работы по замене изношенного слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Карачевской.

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Лента комментариев
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Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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Первую машину на въезде на видео снимите для истории.

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Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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