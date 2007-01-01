В Калуге развалился асфальт на улице Карачевской

Наши читатели жалуются на огромные ямы.

- Сел за руль и поскакал, - прокомментировала местная жительница. - Всем помогаем, себе не можем! Когда же отремонтируют?

В управлении городского хозяйства нам сообщили, что работы должны быть выполнены в этом году:

- В осенний период текущего года в рамках содержания улично-дорожной сети планируется провести работы по замене изношенного слоя асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по улице Карачевской.