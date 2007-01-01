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В Калуге парковку на Старом Торге закроют 30 августа из-за велопробега

Дмитрий Ивьев

Оставлять там машины нельзя будет с 18:00 пятницы до 01:00 субботы, сообщили в городской управе.

Дмитрий Ивьев 293 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники