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Главная Новости Авто и транспорт В Калуге парковку на Старом Торге закроют 30 августа из-за велопробега
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге парковку на Старом Торге закроют 30 августа из-за велопробега

Оставлять там машины нельзя будет с 18:00 пятницы до 01:00 субботы, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
10:14 сегодня
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На площади перед областной администрацией состоятся старт и финиш пробега.

Напомним, из-за этого мероприятия также отменят общественный транспорт.

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