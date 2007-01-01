Пьяный водитель не смог убежать от полицейских и угрожал их убить

Инцидент произошел в конце прошлого года в Жиздринском районе, а сейчас уголовное дело направлено в суд, рассказали 27 августа в прокуратуре Калужской области.

Автомобилист ехал по трассе М3 «Украина» в нетрезвом видео и проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться. Началась погоня. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Общаясь с полицейскими, н угрожал им.

По уголовной статье 25-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.