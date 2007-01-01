+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Пьяный водитель не смог убежать от полицейских и угрожал их убить
Авто и транспорт

Пьяный водитель не смог убежать от полицейских и угрожал их убить

Инцидент произошел в конце прошлого года в Жиздринском районе, а сейчас уголовное дело направлено в суд, рассказали 27 августа в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
16:27 сегодня
0 198
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Автомобилист ехал по трассе М3 «Украина» в нетрезвом видео и проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться. Началась погоня. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

Общаясь с полицейскими, н угрожал им.

По уголовной статье 25-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Bungee

В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 сегодня
1 446
mrTJohn

Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

...
Недвижимость и ЖКХ
Новым министром строительства и ЖКХ Калужской области стал Александр Шпиренко
15:47 сегодня
1 575
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Он так всех мэров перетаскает.

...
Общество
Шапша сделал рокировку: мэр Обнинска стала его замом, а министр ЖКХ - мэром
14:56 сегодня
2 1358
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Судя по фото там еще конь не валялся..

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
14:31 сегодня
11 5842
Владимир Горбачёв

https://vk.com/wall-47908301_2626473

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
11:42 сегодня
2 2359
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Что сейчас происходит на главной стройке Калуги - Синих мостах
11:35 сегодня
11 5842
Беня Ли

Из такой-то гимназии. Он, кстати, не первый.

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
11:12 сегодня
3 5151
maks17

Жаль, что не показали ход реконструкции Синих мостов и не рассказали о всей предистории эпохального события

...
Общество
Мишустину показали в Калуге экспозицию форума малых городов
10:30 сегодня
1 543
ajax

Вот, это взлёт! Только такого пана директора школе и не хватало! На фоне Зеленова...(( Богатый педагогический опыт, да уж...

...
Образование
Назначен новый директор школы №5 Калуги
10:26 сегодня
3 5151
Потрачено

Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

...
Общество
Дмитрий Денисов рассказал о том, что ждёт Калугу
10:07 сегодня
2 2359
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjZmUWxBdlV0ZjZ3eE9RYU00V3I5aXc9PSIsInZhbHVlIjoiVzRXSVNmV01SOS9xMG93clNKb0dwVmhORk5teklhRVp4bkFnM2t0OUhmQWwwWGxmNGpwcXhVR21vdVU3aFFlc0gzOWFqNFBiUnFxMGQrOFVGUWFYK09wNWRmMEs0Rm5kSTBYUko5YXkwMi9FNmYxcGtQd2cwTnBIK3BobW9PNmcyeGt6VDROSDdRMHJGYVRaN0ZScmJzWUxkeGhscGxYK1hNRWxYa2JNbytqS2xRelB6QXJaSW1NRDFwVk9RcUZ4MjVWK3JIaFFvcys5SFFPYVBWcG5VOGlSdjNzcCtldFJBRUdhaTVFT2M1eHFJWW4vRUVIYWlPZFRPWmZvZDd1M3JGZEVmTjdlOGEvWklzeHZ3SFZzOFNQRDJYVjhBMVdNRFJucThPQVZ3YkFkMVdhakRUaFF3RHpmZ3dwQk5YSmlqRzk1T0lWd2NzSjNMNEVLTGppcXRQdmprbG43b1pxTEtPbGlQQi82VkhFeE1LYUNvUjUvMzNaaDhTUnArdTBjVTV4Q2NZTFVMNERCbkpZOTVua0E1ckh3TUR3SUg5VGJFU21Bd0tseXFhNzQvdmZkOWtrcHF2YVBzWk9uY0ZUcEZsaGJ6NGRrUDRZUG5ITnArNFd0ZDk0K0RMTlJXUSs2dlRrV0V1VWVYSFpHSE5hVlRQdlVhUlJIZlR6dmlrMlU1TnVWa2FCYnNmUThBbTBaR1czQTFwWEZJTTZlZ0Y1U3RDc0lUWWcwWEhuZVI4UWtGWWJSZUFIbTV0eFU2dkRWNEVIQ1BtSWtQc1orVlVidHhwbzQyd2FrckhNODYzaUVYQjJrWmJSRFBOTVhkUjArU04xMkgzeFdVU245UHJDViIsIm1hYyI6ImFiMzUxYmZiNGFjMjRmYTZjNzY5MGE3NThhYThmODc4ZjQ4YmMxMDEyMTU0NTE2ZTQxNmZlOGQyYzkxYWQ4MTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkV0UTZnTGg1Rlg2aldCc3g0NVJ4Ymc9PSIsInZhbHVlIjoiTnNHN1VRZDByL3lNemVNK1l4ZVJaLzU4NnJOMG5GVGhVdks4bFdncUJNb1FJbXMzWXJnQ1lJY1l6QlZCMUcxbi9tcFQxTmtYK05WT3l6Yy95YzVXZTdPNStzbkpYN1hnMnd4K3VWaDhEUE53NitsVkVjMGVONmNXdE9VaDNTVGdJRGNUU2lQbCtPTFNaeFA3bUtsMFBITG1YaDk3K2FycGJ6Vk5NcU95UDhPdHZsR29KWHZlWjdjUnpFNXMwRE80dVhHbTEwcEt0WnpudUw3V3NnQ0JRYWsxbUdnYnltZm5Cb1JNS1FQb1RBa1QxSTB6NFNKaW1IL3BRT0lOakRMOEZ5Q0h0ekxTSnh6d1VkcnRDaXV3aW8rQXZvaXR1ZmVLY2F1T1E0TExuNGdKZC9Tem5kdWpENHlzRVFnelBTV01STUpnZVVxcGJYRzdNOWRYK3ZpdlNWbDRndExEalpOZ3lXYm9uaXFiZmttVlJVZDBCQTNiTFJHbG51U0xmYXF4Q0locUJ2Q2FzOW9WYmF6cU9PdlRwZVNVcVhPdFJoUGFiUWx0ZFVWczk0bUcrenFsLzMxckM2NGRVbFVRajJnTyIsIm1hYyI6ImE0OWExOGU1NmJkMWQ4Y2E3NTliODBiYzQzYTQwZWNjZmNhY2M4MDc5ZDBjYTcyYTFmYzI0OGJiMzE5NGZhY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+