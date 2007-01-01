Пьяный водитель не смог убежать от полицейских и угрожал их убить
Автомобилист ехал по трассе М3 «Украина» в нетрезвом видео и проигнорировал требование сотрудника ДПС остановиться. Началась погоня. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал с дороги.
Общаясь с полицейскими, н угрожал им.
По уголовной статье 25-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....