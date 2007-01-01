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В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей

Оборудование установили на площади Победы, где сейчас продолжаются ремонтные работы.
Дмитрий Ивьев
16:30 сегодня
0 343
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Пока подход к станции заграждает сигнальная лента.

Ранее в правительстве Калужской области сообщали, что до конца года в Калуге должны открыть четыре пункта для зарядки электромобилей.

Один из них будет в сквере Волкова. Местоположение остальных пока не раскрывается.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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