В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей
Пока подход к станции заграждает сигнальная лента.
Ранее в правительстве Калужской области сообщали, что до конца года в Калуге должны открыть четыре пункта для зарядки электромобилей.
Один из них будет в сквере Волкова. Местоположение остальных пока не раскрывается.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....