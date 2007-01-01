В центре Калуги появилась станция зарядки электроавтомобилей

Оборудование установили на площади Победы, где сейчас продолжаются ремонтные работы.

Пока подход к станции заграждает сигнальная лента.

Ранее в правительстве Калужской области сообщали, что до конца года в Калуге должны открыть четыре пункта для зарядки электромобилей.

Один из них будет в сквере Волкова. Местоположение остальных пока не раскрывается.