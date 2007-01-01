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На День города в Калуге общественный транспорт перенаправят на Южный обход

Дмитрий Ивьев
14:43 сегодня
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На дамбе Яченского водохранилища 31 августа будут бегать марафонцы, поэтому общественный транспорт с 7:00 до 14:00 поедет по измененным маршрутам.

На Южный обход отправят:

  • Автобус №20. Отправление от сквера Медицинских сестер: 6:50; 8:50; 11:30. Отправление от ст. Калуга-II: 7:40, 9:40,12:20.
  • Автобус №21. Отправление от сквера Медицинских сестер: 7:50. Отправление от пос. Резвань: 8:50.
  • Автобус №22. Отправление от сквера Медицинских сестер: 8:15, 11:00, 13:00. Отправление от ст. Калуга-II: 9:25, 11:50, 13:50. Отправление из Анненок: 9:35,12:00,14:05.
  • Автобус №30. Отправление от ст. Калуга-I: 7:20. Отправление от ст. Калуга-II: 8:25.
  • Автобус №33. Отправление от сквера Медицинских сестер: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 13:00. Отправление из Мстихино: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
  • Автобус №37. Отправление от сквера Медицинских сестер: 7:05, 8:20, 9:40, 11:50, 12:20. Отправление из Куровского: 8:20, 9:40, 11:00,1 3:10, 13:40. В городской управе предупредили, что из-за дорожной обстановки возможны опоздания на 5-10 минут.

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