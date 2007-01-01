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В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

Спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню города, пройдет поздно вечером в пятницу, 30 августа.
Дмитрий Ивьев
14:21 сегодня
1 450
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Из-за перекрытия центральных улиц не будет ходить или поменяет маршрут общественный транспорт.

Ограничения введут с 22:30 до 00:00 30 августа.

Отменят троллейбусы номер 1, 2, 3, 5, 9, 17 и 18, автобусы номер 4, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 44 и 76.

Автобусы 8А, 9 и 10 поедут по улице Суворова, автобусы 2, 94, 95, 97, 98 – по улице Чижевского.

Автобус №30 не будет ходить с 22:00 до 00:00.

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В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

...
Авто и транспорт
В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега
16:09 сегодня
1 446
mrTJohn

Сперва был министром транспорта, теперь министр строительства и ЖКХ. Прямо гордость берет, какие универсалы у нас в стране. Куда ни кинь, везде могут. А простым инженером устроится, дык профильное высшее образование требуют.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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