В Калуге автобусы и троллейбусы отменят из-за ночного велопробега

Спортивное мероприятие, приуроченное ко Дню города, пройдет поздно вечером в пятницу, 30 августа.

Из-за перекрытия центральных улиц не будет ходить или поменяет маршрут общественный транспорт.

Ограничения введут с 22:30 до 00:00 30 августа.

Отменят троллейбусы номер 1, 2, 3, 5, 9, 17 и 18, автобусы номер 4, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 41, 44 и 76.

Автобусы 8А, 9 и 10 поедут по улице Суворова, автобусы 2, 94, 95, 97, 98 – по улице Чижевского.

Автобус №30 не будет ходить с 22:00 до 00:00.