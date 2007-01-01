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Авто и транспорт

Улицу Степана Разина перекроют еще на одну ночь

Это связано с работами теплосети.
Дмитрий Ивьев
12:28 сегодня
0 337
Фото: Яндекс.Карты.
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Если 28 августа проехать нельзя будет у дома №4, то 30 августа с полуночи до 6 утра ограничения введут у дома №1.

Проезд закроют со стороны улицы Тульской к площади Победы, рассказали в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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