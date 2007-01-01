Улицу Степана Разина перекроют еще на одну ночь

Это связано с работами теплосети.

Если 28 августа проехать нельзя будет у дома №4, то 30 августа с полуночи до 6 утра ограничения введут у дома №1.

Проезд закроют со стороны улицы Тульской к площади Победы, рассказали в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.