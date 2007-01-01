Улицу Степана Разина перекроют еще на одну ночь
Это связано с работами теплосети.
Если 28 августа проехать нельзя будет у дома №4, то 30 августа с полуночи до 6 утра ограничения введут у дома №1.
Проезд закроют со стороны улицы Тульской к площади Победы, рассказали в городской управе.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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jajil43
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
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