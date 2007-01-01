Дорожные камеры зафиксировали за неделю 67 826 нарушений
Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 47 905 раз, сообщили в понедельник в региональном центре безопасности дорожного движения.
9675 раз калужане не пристегнулись ремнем безопасности.
8815 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.
788 водителей выехали на встречную полосу.
307 человек попали на камеру во время движения по обочине.
201 раз автомобилисты парковались в запрещенном месте.
135 раз калужане не пропустили пешеходов.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень....