Дорожные камеры зафиксировали за неделю 67 826 нарушений

Опубликована официальная статистика с 16 по 22 августа.

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 47 905 раз, сообщили в понедельник в региональном центре безопасности дорожного движения.

9675 раз калужане не пристегнулись ремнем безопасности.

8815 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

788 водителей выехали на встречную полосу.

307 человек попали на камеру во время движения по обочине.

201 раз автомобилисты парковались в запрещенном месте.

135 раз калужане не пропустили пешеходов.