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Новость дня Авто и транспорт

Улицу Степана Разина перекроют в Калуге

Проезд будет закрыт с 00:00 до 6:00 в среду, 28 августа, в районе дома №4.
Дмитрий Ивьев
09:35 сегодня
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Объехать этот участок можно будет по улицам Энгельса и Тульской.

Перекрытие связано с аварийно-восстановительными работами теплосети, рассказали в понедельник в городской управе.

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jajil43

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