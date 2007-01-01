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Улицу Степана Разина перекроют в Калуге

Дмитрий Ивьев

Проезд будет закрыт с 00:00 до 6:00 в среду, 28 августа, в районе дома №4.

Дмитрий Ивьев 353 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники