Улицу Степана Разина перекроют в Калуге

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jajil43
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России. Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото. Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень....
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