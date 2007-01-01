Калуга и Подмосковье оказались единственными в России, где нет дефицита водителей такси
В субботу, 24 августа, рекрутинговый портал «Хэдхантер» опубликовал результаты исследования рынка такси.
Оказалось, практически во всех регионах России ощущается их острая нехватка. На одну вакансию приходится в среднем менее двух соискателей, что является очень низким показателем. При этом есть регионы, где вообще нет желающих работать в такси.
Единственными субъектами РФ, где такой проблемы нет – Калужская и Московская области. У нас и в Подмосковье соотношение вакансий к соискателям находится на комфортном уровне. На одно место в Калужской области претендуют пять, а в Московской шесть водителей.
Всё это, конечно, хорошо, новым российским регионам помогать необходимо, но может быть надо обращать больше внимания и на дела в нашей области. В нашем селе Лопатино Тарусского района решили заново построить школу, и вот строят её уже два года, а ученики вынуждены учиться в райцентре в двух разных школах во вторую смену. После моего обращения к Президенту, из областной администрации пришло заверение, что школа будет сдана до 1 сентября 2024 года, но сейчас уже видно наверняка, что этого нашим ученикам не дождаться. Хорошо, если к Новому году, но и то очень сомнительно: школа уверенно превращается в долгострой....