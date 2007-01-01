Калуга и Подмосковье оказались единственными в России, где нет дефицита водителей такси

В остальных ощущается их острая нехватка.

В субботу, 24 августа, рекрутинговый портал «Хэдхантер» опубликовал результаты исследования рынка такси.

Оказалось, практически во всех регионах России ощущается их острая нехватка. На одну вакансию приходится в среднем менее двух соискателей, что является очень низким показателем. При этом есть регионы, где вообще нет желающих работать в такси.

Единственными субъектами РФ, где такой проблемы нет – Калужская и Московская области. У нас и в Подмосковье соотношение вакансий к соискателям находится на комфортном уровне. На одно место в Калужской области претендуют пять, а в Московской шесть водителей.