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Новость дня Авто и транспорт

Какие улицы Калуги перекроют на День города

О графике перекрытий сообщили в горуправе.
Софья Фирсова
15:55 сегодня
0 410
Читайте KP40.RU:

В субботу, 31 августа, Калуга отмечает свое 653-летие. Из-за праздничных мероприятий движение на многих улицах будет закрыто для транспорта.

30 августа:

с 14:00 до 21:00 - по Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка);

с 18:00 до 00:00 по площади Театральной (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 22:30 до 23:30 по улице Кирова (от Театральной площади до сквера Мира) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от улицы Кирова до улицы Гагарина) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по улице Гагарина (от сквера Мира до улицы Академика Королева) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по улице Академика Королева (от улицы Гагарина до улицы Пушкина) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по улице Пушкина (от улицы Академика Королева до улицы Баженова) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по улице Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый торг) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:40 по площади Старый торг (до улицы Ленина) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:50 по улице Ленина (от площади Старый торг до улицы Кирова) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по улице Кирова (от улицы Ленина до плошади Победы) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по проезжей части площади Победы (по направлению движения);

с 23:20 до 00:00 по улице Кирова (от площади Победы до площади Театральной) (по направлению движения).

31 августа:

1. По Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):

с 00:00 до 01:00;

с 09:00 до 22:00.

2. С 05:00 до 14:00 по Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка).

3. С 07:00 до 14:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до автодороги "Москва-Бобруйск", включая развязку Гагаринского моста).

С 00:30 часов 24.08.2024 до 23:30 часов 03.09.2024:

по Гостинорядскому переулку (от площади Старый торг до улицы Кропоткина);

по улице Кропоткина (от улицы Театральной до Гостинорядского переулка);

по площади Старый торг (от площади Старый торг, дом номер 7 до улицы Баженова).

Полная афиша дня города опубликована здесь.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 сегодня
3 1898
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 сегодня
3 1898
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 сегодня
3 1898
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 сегодня
4 1901
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 сегодня
1 333
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

...
Происшествия
В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
12:07 сегодня
1 893
Bungee

«Ситроены» в строю

...
Статьи, аналитика, репортажи
Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
11:29 сегодня
2 1605
mrTJohn

А может, это просто инфляция?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
10:12 сегодня
2 1605
maks17

А где ж торжественное открытие проезда по Синим мостам, так конкретно обещанное к Дню города?

...
Праздники
Опубликована полная афиша Дня города Калуги - 2024
10:04 сегодня
1 5143
sergey_l

Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
20:01 20.08
4 1901
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
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