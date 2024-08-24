Какие улицы Калуги перекроют на День города
В субботу, 31 августа, Калуга отмечает свое 653-летие. Из-за праздничных мероприятий движение на многих улицах будет закрыто для транспорта.
30 августа:
с 14:00 до 21:00 - по Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка);
с 18:00 до 00:00 по площади Театральной (от улицы Кирова до улицы Суворова);
с 22:30 до 23:30 по улице Кирова (от Театральной площади до сквера Мира) (по направлению движения);
с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от улицы Кирова до улицы Гагарина) (по направлению движения);
с 22:40 до 23:30 по улице Гагарина (от сквера Мира до улицы Академика Королева) (по направлению движения);
с 22:50 до 23:40 по улице Академика Королева (от улицы Гагарина до улицы Пушкина) (по направлению движения);
с 22:50 до 23:40 по улице Пушкина (от улицы Академика Королева до улицы Баженова) (по направлению движения);
с 22:50 до 23:40 по улице Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый торг) (по направлению движения);
с 23:00 до 23:40 по площади Старый торг (до улицы Ленина) (по направлению движения);
с 23:00 до 23:50 по улице Ленина (от площади Старый торг до улицы Кирова) (по направлению движения);
с 23:10 до 23:50 по улице Кирова (от улицы Ленина до плошади Победы) (по направлению движения);
с 23:10 до 23:50 по проезжей части площади Победы (по направлению движения);
с 23:20 до 00:00 по улице Кирова (от площади Победы до площади Театральной) (по направлению движения).
31 августа:
1. По Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):
с 00:00 до 01:00;
с 09:00 до 22:00.
2. С 05:00 до 14:00 по Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка).
3. С 07:00 до 14:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до автодороги "Москва-Бобруйск", включая развязку Гагаринского моста).
С 00:30 часов 24.08.2024 до 23:30 часов 03.09.2024:
по Гостинорядскому переулку (от площади Старый торг до улицы Кропоткина);
по улице Кропоткина (от улицы Театральной до Гостинорядского переулка);
по площади Старый торг (от площади Старый торг, дом номер 7 до улицы Баженова).
Полная афиша дня города опубликована здесь.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...