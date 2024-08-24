Какие улицы Калуги перекроют на День города

О графике перекрытий сообщили в горуправе.

В субботу, 31 августа, Калуга отмечает свое 653-летие. Из-за праздничных мероприятий движение на многих улицах будет закрыто для транспорта.

30 августа:

с 14:00 до 21:00 - по Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка);

с 18:00 до 00:00 по площади Театральной (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 22:30 до 23:30 по улице Кирова (от Театральной площади до сквера Мира) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по проезжей части сквера Мира (от улицы Кирова до улицы Гагарина) (по направлению движения);

с 22:40 до 23:30 по улице Гагарина (от сквера Мира до улицы Академика Королева) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по улице Академика Королева (от улицы Гагарина до улицы Пушкина) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по улице Пушкина (от улицы Академика Королева до улицы Баженова) (по направлению движения);

с 22:50 до 23:40 по улице Баженова (от улицы Пушкина до площади Старый торг) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:40 по площади Старый торг (до улицы Ленина) (по направлению движения);

с 23:00 до 23:50 по улице Ленина (от площади Старый торг до улицы Кирова) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по улице Кирова (от улицы Ленина до плошади Победы) (по направлению движения);

с 23:10 до 23:50 по проезжей части площади Победы (по направлению движения);

с 23:20 до 00:00 по улице Кирова (от площади Победы до площади Театральной) (по направлению движения).

31 августа:

1. По Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова):

с 00:00 до 01:00;

с 09:00 до 22:00.

2. С 05:00 до 14:00 по Яченской набережной (от улицы Калуга-Бор до Лаврентьевского переулка).

3. С 07:00 до 14:00 по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до автодороги "Москва-Бобруйск", включая развязку Гагаринского моста).

С 00:30 часов 24.08.2024 до 23:30 часов 03.09.2024:

по Гостинорядскому переулку (от площади Старый торг до улицы Кропоткина);

по улице Кропоткина (от улицы Театральной до Гостинорядского переулка);

по площади Старый торг (от площади Старый торг, дом номер 7 до улицы Баженова).

Полная афиша дня города опубликована здесь.