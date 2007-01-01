Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления

Жители Калуги прислали в редакцию благодарность за обслуживание пассажиров в автобусах северного направления.

- Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц.

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