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Авто и транспорт

Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления

Софья Фирсова
12:43 сегодня
2 715
Читайте KP40.RU:

Жители Калуги прислали в редакцию благодарность за обслуживание пассажиров в автобусах северного направления.

- Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц.

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Всего: 2 комментария
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Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях.

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