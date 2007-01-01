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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге изменилось расписание маршрута №76

С 15 августа он стал короче.
Софья Фирсова
16:05 сегодня
0 271
Читайте KP40.RU:

Схему маршрута №76(л) просили изменить жители Правого берега.

С 15 августа конечной остановкой на Правобережье снова будет улица Генерала Попова, на Левом берегу - площадь Победы. Об этом сообщили в горуправе.

С площади Победы автобусы будут выезжать в: 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.20, 8.35, 8.50, 9.15, 9.30, 9.45, 10.10, 10.25, 10.40, 11.20, 11.35, 12.00, 12.15, 12.55, 13.25, 13.50, 14.05, 14.20, 14.45, 15.00, 15.40, 15.55, 16.10, 16.35, 17.50, 17.05, 17.30, 17.45, 18.00, 18.25, 18.40, 18.55, 19.35, 20.30.

С улицы Генерала Попова в: 6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.50, 8.20, 8.45, 9.00, 9.15, 9.40, 9.55, 10.10, 10.35, 10.50, 11.05, 11.45, 12.00, 12.25, 12.40, 13.20, 13.50, 14.15, 14.30, 14.45, 15.10, 15.25, 15.40, 16.05, 16.20, 16.35, 17.00, 17.15, 17.30, 17.55, 18.10, 18.25, 19.05, 19.20, 20.00.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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10:57 сегодня
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maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 сегодня
1 1187
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2237
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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7 2237
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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