В Калуге изменилось расписание маршрута №76

С 15 августа он стал короче.

Схему маршрута №76(л) просили изменить жители Правого берега.

С 15 августа конечной остановкой на Правобережье снова будет улица Генерала Попова, на Левом берегу - площадь Победы. Об этом сообщили в горуправе.

С площади Победы автобусы будут выезжать в: 6.30, 7.00, 7.25, 7.55, 8.20, 8.35, 8.50, 9.15, 9.30, 9.45, 10.10, 10.25, 10.40, 11.20, 11.35, 12.00, 12.15, 12.55, 13.25, 13.50, 14.05, 14.20, 14.45, 15.00, 15.40, 15.55, 16.10, 16.35, 17.50, 17.05, 17.30, 17.45, 18.00, 18.25, 18.40, 18.55, 19.35, 20.30.

С улицы Генерала Попова в: 6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.50, 8.20, 8.45, 9.00, 9.15, 9.40, 9.55, 10.10, 10.35, 10.50, 11.05, 11.45, 12.00, 12.25, 12.40, 13.20, 13.50, 14.15, 14.30, 14.45, 15.10, 15.25, 15.40, 16.05, 16.20, 16.35, 17.00, 17.15, 17.30, 17.55, 18.10, 18.25, 19.05, 19.20, 20.00.