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Новость дня Авто и транспорт

Еще на нескольких улицах Калуги появится платная парковка

Софья Фирсова
11:32 сегодня
0 598
Читайте KP40.RU:

Информация о приеме заявок на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установке знаков на улицах Достоевского, Гагарина, Дзержинского, Циолковского, Академика Королева, Театральной и Плеханова появилась на сайте Автоматизированной системы торгов. Судя по всему, на этих улицах установят платные парковочные места.

Цель работ – развитие платного парковочного пространства. Это указано в описании объекта закупки.

Работы планируют закончить 1 ноября.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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06:12 сегодня
7 2070
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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