Еще на нескольких улицах Калуги появится платная парковка

Информация о приеме заявок на выполнение работ по нанесению дорожной разметки и установке знаков на улицах Достоевского, Гагарина, Дзержинского, Циолковского, Академика Королева, Театральной и Плеханова появилась на сайте Автоматизированной системы торгов. Судя по всему, на этих улицах установят платные парковочные места.

Цель работ – развитие платного парковочного пространства. Это указано в описании объекта закупки.

Работы планируют закончить 1 ноября.