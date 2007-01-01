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Новость дня Авто и транспорт

Синие мосты постараются открыть к концу августа

Перила все-таки остались синими.
Софья Фирсова
10:11 сегодня
1 888
Пресс-служба правительства Калужской области
Читайте KP40.RU:

Губернатор Калужской области Владислав Шапша лично проверил ход работ на путепроводе. Там уже уложили нижний слой асфальта со стороны улицы Тарутинской. В ближайшее время переподключат инженерные коммуникации со стороны улицы Глаголева.

Следующий этап – укладка асфальто-бетонного основания. После этого работы будут практически завершены.

- Подрядчики стараются успеть открыть рабочее движение к концу августа. Работы там еще останутся, но главное - люди уже смогут ездить по путепроводу. Попросил не подводить – жители города ждут этого, - отметил губернатор.

Для сохранения исторического облика перила моста покрасили в синий цвет.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 сегодня
7 2070
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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