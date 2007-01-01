Синие мосты постараются открыть к концу августа

Перила все-таки остались синими.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша лично проверил ход работ на путепроводе. Там уже уложили нижний слой асфальта со стороны улицы Тарутинской. В ближайшее время переподключат инженерные коммуникации со стороны улицы Глаголева.

Следующий этап – укладка асфальто-бетонного основания. После этого работы будут практически завершены.

- Подрядчики стараются успеть открыть рабочее движение к концу августа. Работы там еще останутся, но главное - люди уже смогут ездить по путепроводу. Попросил не подводить – жители города ждут этого, - отметил губернатор.

Для сохранения исторического облика перила моста покрасили в синий цвет.