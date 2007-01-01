На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года

Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов сообщил, что предприятия региона наращивают объем производства и ставят перед собой новые цели. Одно из важнейших экономических достижений региона - рост производства автомобилей и автокомпонентов на 114,6%.

По данным Попова, на калужском заводе АМО за первое полугодие собрали 649 грузовиков. До конца 2024 года производство нацелены увеличить до 2 тысяч единиц.

Также с этого месяца серийную сборку автомобилей начали в АGR. До конца года там планируют собрать 27 тысяч штук.