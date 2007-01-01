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Новость дня Авто и транспорт

На бывшем «Фольксвагене» соберут 27 тысяч автомобилей до конца 2024 года

Софья Фирсова
11:17 сегодня
0 772
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Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов сообщил, что предприятия региона наращивают объем производства и ставят перед собой новые цели. Одно из важнейших экономических достижений региона - рост производства автомобилей и автокомпонентов на 114,6%.

 По данным Попова, на калужском заводе АМО за первое полугодие собрали 649 грузовиков. До конца 2024 года производство нацелены увеличить до 2 тысяч единиц.

Также с этого месяца серийную сборку автомобилей начали в АGR. До конца года там планируют собрать 27 тысяч штук.

 

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amaleasalmon

Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени.

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Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

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