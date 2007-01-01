В Калужской области уберут с межмуниципальных рейсов автобусы старше 7 лет

Сейчас по дорогам региона курсирует 236 автобусов, средний возраст которых составляет 5 лет, сообщили во вторник, 6 августа, в региональном минтрансе.

Новые автобусы со сроком службы до одного года составляют 11% всего автопарка региона. Свыше семи лет эксплуатируются 34 автобуса.

- Этот автотранспорт уже не комфортен для пассажиров, он часто выходит из строя, нередко из-за этого люди не могут вовремя добраться до места назначения, - пояснил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

С начала года перевозчики купили 12 новых автобусов и до конца года планируют приобрести ещё 33.