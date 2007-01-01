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Авто и транспорт

В Калужской области уберут с межмуниципальных рейсов автобусы старше 7 лет

Сейчас по дорогам региона курсирует 236 автобусов, средний возраст которых составляет 5 лет, сообщили во вторник, 6 августа, в региональном минтрансе.
Владимир Андреев
07:55 сегодня
0 374
Министерство транспорта Калужской области.
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Новые автобусы со сроком службы до одного года составляют 11% всего автопарка региона. Свыше семи лет эксплуатируются 34 автобуса.

- Этот автотранспорт уже не комфортен для пассажиров, он часто выходит из строя, нередко из-за этого люди не могут вовремя добраться до места назначения, - пояснил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

С начала года перевозчики купили 12 новых автобусов и до конца года планируют приобрести ещё 33.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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