В Калужской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «БКД»

В частности, три из шести запланированных участков приведены в порядок в Дзержинском районе. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила районная администрация

Рабочие бригады закончили ремонтные работы проезжей части на 200-метровом участке проспекта Труда в городе Кондрово.

В деревне Лужное обновлен 210-метрой участок на улице Центральной.

Также проведен ремонт участка протяженностью 810 метров на трассе между деревней Костино и селом Острожное. По этой дороге ходят школьные автобусы, ее расширили, установили искусственные неровности и соответствующие дорожные знаки. Стоимость этих работ – больше 16 млн рублей.

В деревнях Кожухово, Жилетово и Карцово также продолжается обновление дорожного полотна в рамках нацпроекта «БКД».