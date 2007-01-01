В Калужской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «БКД»
В частности, три из шести запланированных участков приведены в порядок в Дзержинском районе. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила районная администрация
Рабочие бригады закончили ремонтные работы проезжей части на 200-метровом участке проспекта Труда в городе Кондрово.
В деревне Лужное обновлен 210-метрой участок на улице Центральной.
Также проведен ремонт участка протяженностью 810 метров на трассе между деревней Костино и селом Острожное. По этой дороге ходят школьные автобусы, ее расширили, установили искусственные неровности и соответствующие дорожные знаки. Стоимость этих работ – больше 16 млн рублей.
В деревнях Кожухово, Жилетово и Карцово также продолжается обновление дорожного полотна в рамках нацпроекта «БКД».
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