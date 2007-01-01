В Международном аэропорту «Калуга» значительно вырос пассажиропоток

Как сообщила в понедельник, 5 августа, пресс-служба аэропорта, втрое увеличилась наполняемость на недавно открывшихся направлениях, достигнув почти 100 процентов

Загрузка самолетов на Калининградском направлении за несколько месяцев поднялась с 33 до 98%.

На Казанском направлении, открывшемся 1 мая, этот показатель изменился с 42 до 76%.

А число желающих лететь в Екатеринбург выросло по наполняемости рейсов с 25 до 74%

Пресс-служба аэропорта отмечает, что быстрый рост пассажиропотока на новых направлениях свидетельствует о их востребованности как среди жителей Калужской области, так и пассажиров из соседних регионов.