В Международном аэропорту «Калуга» значительно вырос пассажиропоток
Как сообщила в понедельник, 5 августа, пресс-служба аэропорта, втрое увеличилась наполняемость на недавно открывшихся направлениях, достигнув почти 100 процентов
Загрузка самолетов на Калининградском направлении за несколько месяцев поднялась с 33 до 98%.
На Казанском направлении, открывшемся 1 мая, этот показатель изменился с 42 до 76%.
А число желающих лететь в Екатеринбург выросло по наполняемости рейсов с 25 до 74%
Пресс-служба аэропорта отмечает, что быстрый рост пассажиропотока на новых направлениях свидетельствует о их востребованности как среди жителей Калужской области, так и пассажиров из соседних регионов.
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