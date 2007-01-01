Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%

Рейтинг российских регионов по доступности бензина в июле определил региону 30 место в общем списке субъектов РФ.

В понедельник, 5 августа, РИА Новости опубликовало очередной рейтинг доступности бензина.

По данным экспертов, в июне средняя стоимость АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек. А с начала 2024 года цена на топливо выросла в Калужской области на 2,8%. Сегодня, судя по рейтингу, на среднюю зарплату в Калужской области можно купить 1139 литров АИ-92 в месяц.

Наиболее доступным бензин в июне оказался для жителей Москвы, ЯНАО, на Чукотке, в Ненецком автономном округе и ХМАО. Хуже дела у тех, живет в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Дагестане, Чечне и Ингушетии.