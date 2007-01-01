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Новость дня Авто и транспорт

Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%

Рейтинг российских регионов по доступности бензина в июле определил региону 30 место в общем списке субъектов РФ.
Владимир Андреев
08:21 сегодня
2 545
Читайте KP40.RU:

В понедельник, 5 августа, РИА Новости опубликовало очередной рейтинг доступности бензина.

По данным экспертов, в июне средняя стоимость АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек. А с начала 2024 года цена на топливо выросла в Калужской области на 2,8%. Сегодня, судя по рейтингу, на среднюю зарплату в Калужской области можно купить 1139 литров АИ-92 в месяц.

Наиболее доступным бензин в июне оказался для жителей Москвы, ЯНАО, на Чукотке, в Ненецком автономном округе и ХМАО. Хуже дела у тех, живет в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Дагестане, Чечне и Ингушетии.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
Спорт
Умер трехкратный олимпийский чемпион, тесно связанный с Калугой
14:37 сегодня
1 720
harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

...
Криминал
В Калуге за похищения людей осудили банду вымогателей
14:08 сегодня
1 804
mrTJohn

АИ-92 на калужских заправках составила 49 рублей 14 копеек

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
10:04 сегодня
2 543
дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

...
Авто и транспорт
Бензин в Калужской области подорожал почти на 3%
09:23 сегодня
2 543
Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

...
Авто и транспорт
Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
23:38 05.08
1 469
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

...
Общество
Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
19:21 05.08
39 11411
ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

...
Общество
Укравшего космонавтика Таю калужанина отправят на обязательные работы
19:12 05.08
1 877
ajax

Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

...
Спорт
В Людиново благоустроили новый спортивный комплекс
17:49 05.08
1 565
Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
12:41 05.08
5 2258
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Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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