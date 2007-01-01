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Новость дня Авто и транспорт

Стало известно сколько электрозаправок появится в Калуге до конца года

В понедельник, 5 августа, министр транспорта Калужской области рассказал о планах по электрификации заправочных станций.
Владимир Андреев
07:44 сегодня
0 513
Министерство транспорта Калужской области.
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По словам Александра Шпиренко, в 2024 году в областном центре должны открыть ещё четыре пункта для зарядки электромобилей. Место одного из них анонсировал городской голова, рассказывая о перспективах развития сквера имени Волкова. О местонахождении остальных пока не сообщается.

Кроме этого, активно развивается сеть электрозаправок в Обнинске.

- Сейчас в Обнинске мы запустили четыре новые электрозаправки, три из которых - «быстрые», - рассказал министр транспорта Калужской области Александр ШПИРЕНКО. -   Одновременно на каждой из них можно заряжать по 3 автомобиля.

Увеличению зарядной инфраструктуры для электроавтомобилей в регионе помогло вхождение Калужской области в число пилотных регионов федерального проекта развития сети зарядной инфраструктуры для автомобилей в России.

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Лента комментариев
ajax

Печально... Но не понял, какая связь между чемпионом и Калугой? И ещё. Я бы написал: "Он побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 годов"

...
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harier

Годы идут, Сергей Петров не меняется. Стиль изложения как был "убогий колхоз", так и остался ))

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mrTJohn

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дядя саша 1

Жаль что не все учили арифметику в школе

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Viktor Smirnov

Почему нет новости по КТФ, самой крупной в РФ, 03.08 её прикрыл спецназ ФСБ. Конфисковано контра факта на 800млн руб. Хозяева армяне. Шапша молчит.😡

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1 469
ILR

Наверное багов настолько много, что исправлять не успевают... Может "лето-отпуска" - не до этого.

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ILR

Как только начинаешь читать заголовок, то первая мысль - "отправят на СВО"...😲

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Автор, или с чьих слов вы писали заметку, неужели не заметили в зале баскетбольные фермы с кольцами, разметку на паркете? Почему обошли поклонников оранжевого мяча?

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Елисей Цуканов

согласен,красиво,не обычно.Пару прям похожи,как будто сфотографировали через фильтр какой то😀

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17:26 05.08
5 2258
Бешеный Кузнечик

Стиль интересный. Вроде и мультяшность, но в то же время и реалистично. Молодец, так держать.

...
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