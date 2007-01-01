Стало известно сколько электрозаправок появится в Калуге до конца года

В понедельник, 5 августа, министр транспорта Калужской области рассказал о планах по электрификации заправочных станций.

По словам Александра Шпиренко, в 2024 году в областном центре должны открыть ещё четыре пункта для зарядки электромобилей. Место одного из них анонсировал городской голова, рассказывая о перспективах развития сквера имени Волкова. О местонахождении остальных пока не сообщается.

Кроме этого, активно развивается сеть электрозаправок в Обнинске.

- Сейчас в Обнинске мы запустили четыре новые электрозаправки, три из которых - «быстрые», - рассказал министр транспорта Калужской области Александр ШПИРЕНКО. - Одновременно на каждой из них можно заряжать по 3 автомобиля.

Увеличению зарядной инфраструктуры для электроавтомобилей в регионе помогло вхождение Калужской области в число пилотных регионов федерального проекта развития сети зарядной инфраструктуры для автомобилей в России.