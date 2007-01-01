Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
Статистика за период с 26 июля по 1 августа.
Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 57 775 раз.
9 777 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.
11 167 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.
154 раза калужане не пропустили пешеходов.
613 человек выехали на встречную полосу.
321 раз водители парковались в запрещенном месте.
176 человек попали на камеру во время движения по обочине.
Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами....