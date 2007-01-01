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Авто и транспорт

Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений

Данные предоставил Центр безопасности дорожного движения Калужской области.
Софья Фирсова
16:40 сегодня
0 257
Читайте KP40.RU:

Статистика за период с 26 июля по 1 августа.

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 57 775 раз.

9 777 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

11 167 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

154 раза калужане не пропустили пешеходов.

613 человек выехали на встречную полосу.

321 раз водители парковались в запрещенном месте.

176 человек попали на камеру во время движения по обочине.

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Лента комментариев
нико

Очень понравились рисунки. Интересно рассматривать то, как изображены детали. Талант. Спасибо.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
07:32 сегодня
2 1845
Василёк

и чего тут доброго ? проясните дураку.

...
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Жизнь хрущевок. Калужанка Саша Леонова рисует добрые картинки
22:10 04.08
2 1845
Василёк

предложенная дичь ничем не лучше дичи имеющейся.

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
22:03 04.08
3 2297
АннаАнюта

А качели зачем? Или от Горуправы их нужно куда- то перенести? Но только не сюда!

...
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В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
23:52 03.08
6 2369
ILR

Пошла горяченькая - надолго ли?...

...
Общее
Модернизация сетей и почему крайние всегда жители...
21:44 03.08
1 284
VGA

Бом Дыта - аналог калужского троллейбуса. Калужские троллейбусы ездят на бензине, в доме быта только одно ателье соответствует профилю.

...
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18:20 03.08
6 2369
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Будущий полководец Иван Васильевич Болдин родился в 1892 году в деревне Высокая Пензенской губернии. Семья Ивана жила бедно, он успел окончить только 2 класса сельской школы, потому что нужно было работать. В 1914 году Болдина призвали в армию, и он участвовал в Первой Мировой, и за храбрость был награжден двумя георгиевскими крестами.

...
Общество
3 августа родился генерал-полковник Иван Болдин
13:13 03.08
2 5635
Н.Влюбчивый

Деньги на выпиливание деревьев нужно брать с дорожных служб. Неоднократно видел, что при ремонте дорог и установки новых бордюров, дорожные рабочие топором обрубают кони деревьев, чтобы они не мешали создавать бетонную подушку при установке бордюров.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Луначарского
12:15 03.08
1 1580
Meshootka

Новая статья заработка для псевдо"главарха"? Пятнашки ...

...
Благоустройство
В Калуге уберут куб с площадки у Дома быта
11:16 03.08
3 2297
Meshootka

Займите "главарха" его прямыми обязанностями. Хватит уже его поделками город захламлять.

...
Благоустройство
В Калуге благоустроят площадку перед Домом быта
09:53 03.08
6 2369
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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