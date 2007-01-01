Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений

Данные предоставил Центр безопасности дорожного движения Калужской области.

Статистика за период с 26 июля по 1 августа.

Чаще всего водители Калужской области превышали скорость – 57 775 раз.

9 777 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

11 167 раз автолюбители нарушили правила проезда перекрестков.

154 раза калужане не пропустили пешеходов.

613 человек выехали на встречную полосу.

321 раз водители парковались в запрещенном месте.

176 человек попали на камеру во время движения по обочине.