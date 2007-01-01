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В Калуге изменят расписание автобуса №90

Дмитрий Ивьев

Он будет ездить по-новому по маршруту Северный – Дубрава с 5 августа, сообщили в субботу в управлении городского хозяйства.

Дмитрий Ивьев 303 Читайте KP40.RU: