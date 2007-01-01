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На двух улицах Калуги запретили остановку

Дмитрий Ивьев

Новые знаки появились на участке между сквером Содружество и сквером Кубяка, рассказали в пятницу, 2 августа, в Службе единого заказа городского хозяйства.

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