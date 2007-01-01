Молодого жителя Калуги второй раз арестовали за тонировку
Калужанин уже трижды попадался инспекторам, когда ехал на машине со слишком темными стеклами.
Первый раз ему выдали предписание на устранение нарушения. Он его проигнорировал и получил пять суток ареста после второй встречи с полицией.
Но и это не помогло убрать тонировку. Калужанин продолжил с ней ездить и вновь попался инспекторам. Теперь его арестовали на 10 суток.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....