Молодого жителя Калуги второй раз арестовали за тонировку

22-летний водитель проведет под арестом 10 суток, рассказали в пятницу, 2 августа, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин уже трижды попадался инспекторам, когда ехал на машине со слишком темными стеклами.

Первый раз ему выдали предписание на устранение нарушения. Он его проигнорировал и получил пять суток ареста после второй встречи с полицией.

Но и это не помогло убрать тонировку. Калужанин продолжил с ней ездить и вновь попался инспекторам. Теперь его арестовали на 10 суток.