В Калужской области размыло дорогу

Фото из Думиничского района опубликовал местный житель.

Огромная яма образовалась на грунтовке между станцией Думиничи и селом Вёртное.

- В яму уже войдёт большая грузовая машина, - жалуется очевидец. - Дорога не освещена, участок дороги плохо просматривается с обеих сторон. До беды всего один шаг.

В министерстве транспорта региона ответили, что на место уже направили бригаду. А вот установку освещения на этой дороге пока проводить не планируют.