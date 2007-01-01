В Калужской области размыло дорогу
Огромная яма образовалась на грунтовке между станцией Думиничи и селом Вёртное.
- В яму уже войдёт большая грузовая машина, - жалуется очевидец. - Дорога не освещена, участок дороги плохо просматривается с обеих сторон. До беды всего один шаг.
В министерстве транспорта региона ответили, что на место уже направили бригаду. А вот установку освещения на этой дороге пока проводить не планируют.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....