Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета
- В настоящий момент геометрия бортового дорожного камня выставлена без понижения для передвижения пешеходов, - прокомментировали ситуацию 31 июля в управлении городского хозяйства. - Нанесение соответствующей разметки и устройство ограждения будут производиться в процессе производства работ на объекте.
Убрать переход с одной стороны улицы Жукова на другую и с центральной части площади на Жукова власти решили, чтобы уменьшить заторы на этом участке. Также в городской управе заявляют о высокой аварийности на этом переходе. В 2022-2023 годах там произошло три ДТП со сбитыми пешеходами.
Пешеходам нужно будет пользоваться регулируемым переходом на перекрестке Жукова-Энгельса, а также зебрами на пересечении площади Победы и Степана Разина, а также в районе сквера Защитников Отечества.
Как уточнили в управлении городского хозяйства, между ними около 200 метров, хотя нормами допускается расположение наземных переходов с промежутком в 300-400 метров.
вобще-то даже водителей не спрашивали. Я там не редко проезжаю и никаких чрезвычайных затруднений с проездом не было. Тут нужно подумать, кому выгодно такое перенаправление траффика и обратить внимание, что в здании бывшего дк активно ведутся ремонтные по нижнему уровню ныне торговых площадей, выходящих на этот участок улицы....
и как всегда - отвечать за приступную халатность, повлекшую за собой смерть, будет: - никто ! Я, кстати прокатился по центру и мягко скажем, это не единственная решетка, установленная не правильно. А редакция, если бы не выполняла задание по обелению местных чинуш, могла бы выдать редакционное задание и послать человека проинспектировать как установлены эти решетки в городе, для предотвращения подобных катастроф....