Пешеходный переход на площади Победы ликвидируют до конца лета

Зебру на пересечении с улицей Жукова уберут в процессе работ, которые подрядчик ранее обещал завершить до 1 сентября.

- В настоящий момент геометрия бортового дорожного камня выставлена без понижения для передвижения пешеходов, - прокомментировали ситуацию 31 июля в управлении городского хозяйства. - Нанесение соответствующей разметки и устройство ограждения будут производиться в процессе производства работ на объекте.

Убрать переход с одной стороны улицы Жукова на другую и с центральной части площади на Жукова власти решили, чтобы уменьшить заторы на этом участке. Также в городской управе заявляют о высокой аварийности на этом переходе. В 2022-2023 годах там произошло три ДТП со сбитыми пешеходами.

Пешеходам нужно будет пользоваться регулируемым переходом на перекрестке Жукова-Энгельса, а также зебрами на пересечении площади Победы и Степана Разина, а также в районе сквера Защитников Отечества.

Как уточнили в управлении городского хозяйства, между ними около 200 метров, хотя нормами допускается расположение наземных переходов с промежутком в 300-400 метров.