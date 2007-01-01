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Авто и транспорт

В Калуге перекроют Гостинорядский переулок

Проезд в районе дома №12 корпус 2 будет закрыт в четверг, 1 августа, из-за аварийных работ «Калугатеплосети», рассказали в управлении городского хозяйства.
Дмитрий Ивьев
15:20 31.07
0 338
Читайте KP40.RU:

Дорогу перекроют с 8:00 до 21:00.

Калужских водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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Лента комментариев
ILR

Так это наверное не Владимир Горбачёв должен проспонсировать, а тот кто допустил всё это, кто что-то не учёл, кто где-то сэкономил и кто на этом "заработал".😟

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
17:13 31.07
3 1606
Неместный..

Проспонсируете? Нормальная туя сорта Брабант или Смагард больше метра высотой стоит около 5000 рублей. На букву надо штук 15, что бы было заметно. В пол миллиона легко выйдет с грунтом для хвойников и витаминами.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
16:25 31.07
3 1606
mik27

главный вандал рынок уничтожил

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:46 31.07
4 2454
Владимир Горбачёв

Можно сделать на склоне посадку из туй в виде надписи - К А Л У Г А.

...
Общество
Склон музея космонавтики всё-таки победят: он получит тройную защиту
15:07 31.07
3 1606
Василёк

вот что назвается: - "ни ума - ни фантазии"...

...
Праздники
В Калуге четыре пары поженятся в сквере Волкова
13:04 31.07
1 835
Василёк

как активность вандалов связана с уничтожением рынка, можно пояснить ?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
13:03 31.07
4 2454
Василёк

нормальный сквер был когда-то для прогулок... а теперь одни заборы

...
Благоустройство
В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
13:00 31.07
2 1133
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 31.07
2 914
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
Общество
31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 31.07
3 5030
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 31.07
2 914
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Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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