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Авто и транспорт

В Калуге открыли движение по площади Победы

С вечера вторника там укладывали новый асфальт.
Дмитрий Ивьев
12:15 сегодня
0 368
Фото: горуправа Калуги.
Читайте KP40.RU:

Проезжую часть полностью закрыли, чтобы качества покрытия было лучшим.

Примерно с 12:00 вновь заработали троллейбусы №3 и №18.

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Лента комментариев
mrTJohn

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