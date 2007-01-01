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Новость дня Авто и транспорт

Новый асфальт положили на площади Победы в Калуге

Работы велись в ночь на среду, 31 июля.
Дмитрий Ивьев
10:58 сегодня
0 523
Читайте KP40.RU:

Движение по площади еще закрыто. Возобновить его должны с 12:00.

Автобусы едут по параллельным улицам.

Как рассказали наши читатели, дороги вокруг площади Победы пока все в грязи и застывших кусочках асфальта.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Так-то это был небольшой сарказм.

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Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

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shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

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14:13 30.07
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