Новый асфальт положили на площади Победы в Калуге

Работы велись в ночь на среду, 31 июля.

Движение по площади еще закрыто. Возобновить его должны с 12:00.

Автобусы едут по параллельным улицам.

Как рассказали наши читатели, дороги вокруг площади Победы пока все в грязи и застывших кусочках асфальта.