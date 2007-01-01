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Авто и транспорт

В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта

Водителям «Управления калужского троллейбуса» выдали красные рубашки-поло.
Дмитрий Ивьев
10:49 сегодня
2 535
Фото: УКТ.
Читайте KP40.RU:

Фото работников муниципальный перевозчик опубликовал в среду, 31 июля.

Будет ли меняться форма в зимний период, пока не уточняется.

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Всего: 2 комментария
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Лента комментариев
mrTJohn

Красное и белое. 😮

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:32 сегодня
2 534
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Первое освещение улиц Калуге состоялось ещё в  1823 году.

...
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31 июля в Калуге испытали новые фонари
11:19 сегодня
3 4856
Meshootka

Кормить пассажиров во время рейса будут? :)

...
Авто и транспорт
В Калуге начали вводить единую форму для водителей общественного транспорта
11:06 сегодня
2 534
shurup

Так-то это был небольшой сарказм.

...
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Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
10:34 сегодня
4 2419
harier

Вы продолжаете угорать и издеваться над сайтом?

...
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08:33 сегодня
1 1163
shurup

Ранее городской голова Дмитрий Денисов рассказывал, что корты строит частная компания, бюджетные деньги на них не тратят.

...
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В Калуге начали заливать бетоном площадку под теннисные корты
07:46 сегодня
1 978
ILR

Стыдиться должны не жители, а те кто делает через одно место, ворует при строительстве и те, кто должен следить за всем этим.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
19:22 30.07
4 2419
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
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В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 30.07
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maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
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В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 30.07
1 4448
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 30.07
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