+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 1 по 3 августа из-за проведения ярмарки
Авто и транспорт

В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 1 по 3 августа из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга до 20:00 субботы будет закрыт проезд вдоль сквера Ленина.
Дмитрий Ивьев
14:55 сегодня
0 147
Читайте KP40.RU:

Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке между улицей Театральной и Гостинорядским переулком.

Ярмарка будет работать 2-3 августа с 8:00 до 18:00.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImpaZ013Ymh4NWw1elJTb25td1ZqWXc9PSIsInZhbHVlIjoiU2lIOHhpVDRtdzRpNk42QnNOeHUvSlJSVTRzRjN5OEUySG14QVhaUUVjeUpLTUdLa0twSkpCOTZmbktVa3dBMzRnNWhKSVpvT3ZKRjRKNnpmeVNGMzdBS1hhNjRWZmdZVTRxeVp1UGJMR0RjVVhTZ3VtdEg5TGNXaSs3UitiRnllRlM2WXBGOCtMMEhkcEQzb0Q0d2lFbXpNb3QrTStwcWxZMWdpdEp6NUk3Qmg4STNqYzloU0c1K1ErTngvVE9SMzVKNTFBOWV5QStSN3FnY0tlOTRaNXE0UHU2ZW85eUlGUEJjNTI0VTNydkI4cXlVb3pvaVU0c2tQYWI1NlRMNndtZGF5b2NBNXlVQlp1dUc0Vk56VFVWcERoaUJ0ZG5xV0N1eGtXRFNtVURsdGN0QWJKOXU3cUo1aGs3MU1JRUpVdUM1ekl1UlpJanVNUk55OW1rQmtITFU5NU0zMlJXYk5qOEF1andMUmdObEJvaXpmZmN5RWZOcFdVTnB0UHNHbVA4RjZuclpHeGxBRTlrNnNYaUxyWVJ2aWJXa0lPNmJGRDE3bWF4MTNtVTBqeGUyU0ZiRlJ6VGttbFBjYTNJT2dLZUMyNkpDMDNsR3lyRmcyanYrL0lOKy83d1lZVno0aXY2OGMxdFRzVDBNODNQSWhuQWpsbGNpelJaN1h1N2VPTUFDQmdWRU9EMGlEVnlraDJmbUcreXRWckZhdEp0b2dMVnNPMk5CRlIwT2JBZGI0MkpqNStYQUVaeGIycEYreEtFRzF4Nnp2UHJscE90THZrcFhTMTBvRTFqdGpkLzF5VHZwUzdXV0VnbEM5RDZ1WnNsQ3k5SlBkaXI2cmJDWSIsIm1hYyI6Ijc5OGE3NWExNGZhNzMxYjRmMjgxOGQ3ZDhlMDIwNTBjN2UyMThiNDVlMTc5OGEyMTIyNzhkYzU3ZmY1YjFjNDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjlZYW1ZZGhldmpsWU5LdzNGeFJ4eHc9PSIsInZhbHVlIjoiZmRUZzlxOUNCVXBuQXRKVFU0V1hWcTV1MEF2U2tjbkhMazVQNnVRR0RORmxHdy9OendnTWxxekIyRFh6RjdCWmVZL0dIUDhVTnRLYkZhTTkrTGE3RFdYU2JvbmJyam55Nm5MUkZtcXVFV09hbEd1VVF5bHdKUmJiM3pxVUZLb243RG04MWdUbUJzbmx2dUJzeVlKWnQyZ0RPRTkzUkFjaEp2NHRXOE9aMWYxZU1vcjJsWEFCb2l4bm94Z2RFcG0waVY5WWJjeit1dkswREhzN1VyOFU4YzJ3ektzdmovcUxnaXYwdzNBS05SOXBiTnpJaEg0amZhRmY3RXR0ait1eG4wNHJRT0xYc2JiancxRyswSHlzN2ZIOFFqT09GVDdJYStRc2MwbmhCS2ZDdGJtVXN2TElSSjVWaXFyMzBGVkRWd2dmU3ZXdkd2OWtlMVNsdGxPVVFDQm1rN3BEOGdsWW9GK0J5ZTdiSllqOUlvUlRjOVpyWnozNm41cnlLenJxbURWb2h0bXZxTFJhNDJTWHVTaGx3bDRkeEdjZXBrbkR4Q3lEUEFEcmVnNG1kNDRvMTdnLzFRMWF3cElCaFdTZyIsIm1hYyI6IjhhZDZiOTFiYmJiZGM0YTJhMDU2NTU4Y2NiYzZhYjAzNzRlZDQ3MjNlOTFiMjc3NDgzNTg4Yzk1NThhNjI3YjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+