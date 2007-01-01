В Калуге улицу Кропоткина перекроют с 1 по 3 августа из-за проведения ярмарки

С 22:00 четверга до 20:00 субботы будет закрыт проезд вдоль сквера Ленина.

Это связано с проведением очередной сельскохозяйственной ярмарки, сообщили в пресс-службе городской управы.

Движение закроют на участке между улицей Театральной и Гостинорядским переулком.

Ярмарка будет работать 2-3 августа с 8:00 до 18:00.