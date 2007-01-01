В Калуге закроют для машин площадь Победы

Там собираются укладывать новый асфальт.

Проезд для автомобилей будет закрыт с 19:00 30 июля до 12:00 31 июля.

Вечером во вторник будут пропускать лишь общественный транспорт. Утром в среду по площади не поедет и он.

На время укладки асфальта отменят троллейбусы №3 и №18. Автобусы поедут в объезд.

- Возможна корректировка по погодным условиям, следите за предупреждающими знаками и новостями! – заявили в городской управе.