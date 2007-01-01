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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге закроют для машин площадь Победы

Там собираются укладывать новый асфальт.
Дмитрий Ивьев
12:28 сегодня
1 1983
Читайте KP40.RU:

Проезд для автомобилей будет закрыт с 19:00 30 июля до 12:00 31 июля.

Вечером во вторник будут пропускать лишь общественный транспорт. Утром в среду по площади не поедет и он.

На время укладки асфальта отменят троллейбусы №3 и №18. Автобусы поедут в объезд.

- Возможна корректировка по погодным условиям, следите за предупреждающими знаками и новостями! – заявили в городской управе.

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Лента комментариев
maks17

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maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

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В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

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shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

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Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

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Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

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во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

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29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
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Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

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Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

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