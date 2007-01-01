Массовые проверки мотоциклистов прошли в Калуге

Полиция 30 июля рассказала об итогах рейда в областной столице.

На нарушителей составили 18 протоколов. Три мотоцикла поместили на штрафстоянку.

Среди нарушений – езда на незарегистрированном транспорте, без документов, без шлема, без водительского удостоверения.

Проверки проходили с участием мотогруппы специализированного взвода ДПС.