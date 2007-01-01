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Новость дня Авто и транспорт

Массовые проверки мотоциклистов прошли в Калуге

Полиция 30 июля рассказала об итогах рейда в областной столице.
Дмитрий Ивьев
11:31 сегодня
0 541
Читайте KP40.RU:

На нарушителей составили 18 протоколов. Три мотоцикла поместили на штрафстоянку.

Среди нарушений – езда на незарегистрированном транспорте, без документов, без шлема, без водительского удостоверения.

Проверки проходили с участием мотогруппы специализированного взвода ДПС.

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в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

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