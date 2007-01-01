Восемь пьяных водителей поймали в Калуге

Во вторник, 30 июля, в полиции сообщили об итогах профилактической акции «Нетрезвый водитель».

На шестерых нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Еще двое попались уже не первый раз. На этих калужан заведены уголовные дела.