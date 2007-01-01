+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Восемь пьяных водителей поймали в Калуге
Авто и транспорт

Восемь пьяных водителей поймали в Калуге

Во вторник, 30 июля, в полиции сообщили об итогах профилактической акции «Нетрезвый водитель».
Дмитрий Ивьев
10:16 сегодня
0 347
Читайте KP40.RU:

На шестерых нарушителей составили административные протоколы. Им грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Еще двое попались уже не первый раз. На этих калужан заведены уголовные дела.

Новости по тегу
авто
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InoyYlNZUkdVQmgwU3c1ZFZmOUFCRnc9PSIsInZhbHVlIjoiZUMvaCs3QXJSb3Fnd0YvTGcwRUNkbzBqQmZ4UFVoWWpjSVpFS0dSZFdmeWxYYlZaeHJ2VWluV3dkbzhDbkVON05lOFVXK00rbWtjUGZtZ01kczhGYXdkYW1lTDRQdHlZZnZGN3hTSUtOclduekJpWTArTjZXV3hUOUIyczZGL2pmVE1TOExmQTdpRy9GQklCdjVqQXZPZGV3NUdENHFhUDQ0bmdESjZkS3FTdmpXRHZ2a3RaeU4rSVFvb01hUTJQR3d4OWl4aXpkNThXWkI0NFBqZU1pWVN1ME1DRms0aTRaSjd1dmtFbmtxRzdVbHVFSnN1OFo3UlhXeE5zQWhCbUE1R29uL3dGMXZiZWZNaDYxUGlnVFBiSFk5bWcyQzdnamVMQjBoa3BYN0Z1SGlONmdHWjZQdllZeTlIVUNKNGZjSHpsYUcwSTV2RmhUYmdjQ2xZS292VS9Zb0p6KzFPVHNKd0xGdW1vOUhDOVdIOGxBNGlFTDZaVERiTDdRUjRIOGMrUmw5SVYxS0hwZjB0Qlk2UjczRysrbitubjQvZzVHWGVVVUpDc1ZDWGJ4U0ppMDVmWTZnR0NVZHJyNVNSRGRZcTcwekl3cXU1a0NYTVl0eHBTME1VYTU4cWs0dS9iM1l6eVIraG9sOWRrbTRXT0YycDRhc2F4ZEVralM2c3Bka2hOV1lzTEZZVlYwbk5BLzd1aWRHM214Zk9sYVdBdkNHU3VkaGsxWFZFOHR2c1ZXc0NISXY0THJ1bDUrMVFJeUJCaXNBWkt3VkMrdnZDRy9GdStIK2tZanVLa3E2Wi9DUit2cnZML2UwOGpkUWJjSUJHeWh6dUp4UWJZSDhJcSIsIm1hYyI6ImExN2Y4N2UyZjJkNTdhYjgyNjE1OGRmZWVlNTIxYWUzOTZlODIwMTRkNDE1ZjM5ZmJlMWM4MWZjODBmY2M3YWUiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImZ1d1pYa3R3RGIvdUJqdnFrVkFZNGc9PSIsInZhbHVlIjoiU2h3SXdVSXU2czhid1RGcU9DTHFiVzMrYUJvYjY0ZytkOUZlWFlTVUFSZElmSTZLQjNBTDdVTEpoS3p6dkE4UzdKTE5VN1V5aE1qcE4rSWZyMForMDAxbGYwMHJIemkyZE5jV2VmRGJXcjB0Z09wcE1pSTk5SFhKSlFlL0lna1pvRnpTTzdGRmFKNlRmdU9pN1VQd3BlYmNKOGo2MTJJMjUzVTEzNWFScXhoR2IvckxQL3JheTdPYzNBNGQrMkI0ZVVCNEZWcGFCc1MzZWd5VHdiMm9XMmo4eEJyL3MzaTdBbnpBZWs2TVlXZEg5TzlLUUhLYWlYL243ZFRjZUs1cm94UDR1b1ROQzdTRHFFTXl4RGRXUmVXNFZWU0VlWVMwaUVOZkozckg2WTFJSllac09NVHhBOWVzTC81ZVh2VEhlNjFBaHc5WHRPZVh3N0N5QU9WSTRuNzdENlBBa2NWTmFTelFNUVUwTDAzWnBqdXArNGovQnBuektGWk9nbFdPMDZZSEpnZ05JK1VidkpmL3pudnBBT3pidTZFbSsrTFhyRXVGN0FVbUxoWmszcnE5ZDN6cWhSaVJDcnBYdVcvYSIsIm1hYyI6IjY0YzRlNWYyYWY5Y2VlNWViMDE5MmQ0Y2JhMDk1OTg5MjRiODQzMjNmYjU5MjEzNDFiNzBlMjA3N2ZkZjBkZDIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+