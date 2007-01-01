Как перекроют Калугу на День города

Праздник пройдет в субботу, 31 августа.

План перекрытия улиц утвердил за месяц до гуляний городской голова Дмитрий Денисов.

Проехать нельзя будет 30 августа по следующим участкам:

с 14:00 до 21:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского),

с 18:00 до 00:00 по пл. Театральной (от ул.Кирова до ул.Суворова);

с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира),

с 22:40 до 23.30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина),

с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева),

с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина),

с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова),

с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг),

с 23:00 до 23:40 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина),

с 23:00 до 23:50 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова),

с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы),

с 23:10 до 23:50 по проезжей части пл. Победы,

с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной).

31 августа перекроют:

с 00:00 до 01:00 и с 9:00 до 22:00 Театральную площадь,

с 05:00 до 14:00 Яченскую набережную (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского),

с 7:00 до 14:00 ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск», включая развязку Гагаринского моста).

Также с 24 августа по 3 сентября будут перекрыты дороги у сквера Ленина.