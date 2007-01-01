Как перекроют Калугу на День города
План перекрытия улиц утвердил за месяц до гуляний городской голова Дмитрий Денисов.
Проехать нельзя будет 30 августа по следующим участкам:
- с 14:00 до 21:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского),
- с 18:00 до 00:00 по пл. Театральной (от ул.Кирова до ул.Суворова);
- с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира),
- с 22:40 до 23.30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина),
- с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева),
- с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина),
- с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова),
- с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг),
- с 23:00 до 23:40 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина),
- с 23:00 до 23:50 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова),
- с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы),
- с 23:10 до 23:50 по проезжей части пл. Победы,
- с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной).
31 августа перекроют:
- с 00:00 до 01:00 и с 9:00 до 22:00 Театральную площадь,
- с 05:00 до 14:00 Яченскую набережную (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского),
- с 7:00 до 14:00 ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск», включая развязку Гагаринского моста).
Также с 24 августа по 3 сентября будут перекрыты дороги у сквера Ленина.
13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей"....
во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции....
в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго...