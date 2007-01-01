+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Как перекроют Калугу на День города
Авто и транспорт

Как перекроют Калугу на День города

Праздник пройдет в субботу, 31 августа.
Дмитрий Ивьев
10:09 сегодня
0 869
Читайте KP40.RU:

План перекрытия улиц утвердил за месяц до гуляний городской голова Дмитрий Денисов.

Проехать нельзя будет 30 августа по следующим участкам:

  • с 14:00 до 21:00 по Яченской набережной (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского),
  • с 18:00 до 00:00 по пл. Театральной (от ул.Кирова до ул.Суворова);
  • с 22:30 до 23:30 по ул. Кирова (от пл. Театральной до сквера Мира),
  • с 22:40 до 23.30 по проезжей части сквера Мира (от ул. Кирова до ул. Гагарина),
  • с 22:40 до 23:30 по ул. Гагарина (от сквера Мира до ул. Академика Королева),
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Академика Королева (от ул. Гагарина до ул. Пушкина),
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Пушкина (от ул. Академика Королева до ул. Баженова),
  • с 22:50 до 23:40 по ул. Баженова (от ул. Пушкина до пл. Старый Торг),
  • с 23:00 до 23:40 по пл. Старый Торг (до ул. Ленина),
  • с 23:00 до 23:50 по ул. Ленина (от пл. Старый Торг до ул. Кирова),
  • с 23:10 до 23:50 по ул. Кирова (от ул. Ленина до пл. Победы),
  • с 23:10 до 23:50 по проезжей части пл. Победы,
  • с 23:20 до 00:00 по ул. Кирова (от пл. Победы до пл. Театральной).

31 августа перекроют:

  • с 00:00 до 01:00 и с 9:00 до 22:00 Театральную площадь,
  • с 05:00 до 14:00 Яченскую набережную (от ул. Калуга-Бор до пер. Лаврентьевского),
  • с 7:00 до 14:00 ул. Калуга-Бор (от ул. Гагарина до автодороги «Москва-Бобруйск», включая развязку Гагаринского моста).

Также с 24 августа по 3 сентября будут перекрыты дороги у сквера Ленина.

Новости по тегу
день города
Лента настроения
11 оценили
9%
0%
0%
9%
18%
64%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Парковку для тех, кто приехал с детьми в сквернопарк.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
15:13 сегодня
2 1009
maks17

Странно, лето то еще не закончилось - а уже и асфальт решили класть

...
Авто и транспорт
В Калуге закроют для машин площадь Победы
15:04 сегодня
1 1959
shurup

- Дорогу не по СНиП сделали, уменьшили в ширину, - заявляют люди из Черносвитино. К тому же не отсыпанные обочины позволяют новому асфальту «расползаться». Отсутствие тротуаров – еще одна головная боль.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
14:13 сегодня
2 1864
shurup

Предлагаю воткнуть там свечку на 25 этажей!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге снесли дом на улице Достоевского
14:08 сегодня
2 1009
Н.Влюбчивый

Когда последний раз калужские бездельники осуществляли дератизацию территории области ?, как это массово делалось при Советской власти.

...
Общество
44 калужанина пострадали от укусов клещей за неделю
14:07 сегодня
1 307
Андрей Ермишин

13 июня 1937 года Кубяк был арестован, на июньском (1937 г.) пленуме – исключен из состава ЦК (членом которого избирался на XII-XVI съездах, а кандидатом - на XVII) и из партии. 27 ноября того же года приговорен военной коллегией Верховного суда СССП к высшей мере и без промедления расстрелян, разделив судьбу других 107 членов партийного руководства из 139, избранных на XVII съезде - "съезде победителей".

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:01 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

во второй (и последний) раз побывал Кубяк в Калуге. Прибыл он в город для участия в 18-й губернской партконференции. 20 ноября выступил с докладом от имени ЦК. «Конференция устраивает ему бурную овацию, – писала в те дни местная пресса. – Весь зал стоя приветствует несмолкаемыми аплодисментами одного из старейших (это в 46-то лет! – С.Ф.) большевиков-ленинцев, передающего привет конференции от нашего большевистского штаба». Эффект от доклада получился прекрасным. Обратил-таки Кубяк калужан в свою веру. Все как один делегаты конференции проголосовали за поддержку ЦК и против оппозиции.

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
12:00 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

в 1906 году безработный Кубяк неизвестно на какие деньги совершает поездку в Лондон на V съезд РСДРП, по пути знакомясь с Лениным. Да не просто знакомясь. Научил молодой революционер Ильича, как нужно правильно с самоваром обращаться, чтобы тот не чадил да тепла побольше давал. Ильич остался очень доволен столь ценным кадром. А вот уголовный кодекс наш герой не чтил. 11 января 1908 года его арестовали по обвинению в принадлежности к РСДРП, партии, имеющей целью «насильственное изменение установленного в России образа правления». Арест привел к первой встрече Кубяка с Калугой. Именно здесь его судили 20 ноября 1909 года и приговорили к двум годам лишения свободы. 30 ноября 1910 года, отсидев в тюрьмах Калуги, Брянска и Жиздры, вышел он на волю, но ненадолго

...
Общество
29 июля в Калугу приехал будущий император
11:58 сегодня
9 6069
Андрей Ермишин

Опять Калуга прославилась деятелями которым Закон не писан. Может пора что-то менять в штатном расписании?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Отремонтированная дорога в Калуге стала головной болью жителей улицы Черносвитинская
11:51 сегодня
2 1864
ajax

«Калуга начали --- Автор, снова не следите за согласованием! И кавычки не закрыли! Много текста, будто описываете матч ЧМ или ЧЕ, стоит ли?

...
Статьи, аналитика, репортажи
«Калуга» уступила «Челябинску» со счетом 1:2
11:16 сегодня
1 654
Афиша
Стендап, концерты и интерактивное сказочное представление: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImZIVHRoSEFnMUU2Q3ZUOGtpVHA2b2c9PSIsInZhbHVlIjoiN1lGZzMzeUNvZ0tRSWxDaVZhc1pONnRuSFQvQWJuTENjOXM0cDZqOE1NZG94czRXaUsrc1gydTFWZUFjM1VGdmhvNkpjSnhpSmorQW83WTV5YUhoZlJDakdqVmVaWXo5YUtjSmw3dXBxRktoRDZBN0xSbld6cmJFSTJrRk5kYVl5SVVSY0lxaFZ5azZVV3NCTGRucDF3c25QdVRTQUdUdGRNR0V5SnNEbnZ4NURGK2sxQ044VXVlcmRsV0hlZG13b0t5eS9lWjIzbHdIMTRYbkVvWVBITXN1dzlpbVBxQWhZYUtnVitOanNIMVVpMXVTdDNudTZLQ1BHQmxtWVdYa29CNFk2L0V1N25tb1pMUU5POFFzWTJqUGgxeVVBMFgrL3lpcGo4VFhlZzFZUlcyRHUxZUVFVHlwelV1ekJLTWlXQ2hRWXFUR1gxSWVRemFxZmFSM3NDTVR0c0ducEo2ZzVETUduV0hxYXAzQVltY2oyYytaNVRoazBib2pISC8xQy9MWVhYOW9Vc2ZpSVp2ckNJL1VmK25tbmVadm9YdkYzcnBXV2kzdW1Fb0VQOVg2VnREMzFBa0hTV0ZsUUhKc29rb1hVeXh4OUhwempPUXBlZmlZMVN2SnFqVUZsTXYraVMwYTY3bGhNNy8zbzMzcGlDcFBaR0lTV2U2aU9jTU5CNEZHZDQva09tQmtRZEFEalpJWG0zMnpaV3dZNlhZbzJRczFST1RqMm1HTEZwQS9KWmQ3QnRJT1J2M3FITlRYTVZraEVtdnJIK3VUZ1FhOS85a25JdTYyTlRvY0cwUXg1Um9PUWh0RWY1Qk5kcDZic1BSQmRjSmlmbjBRVWhIMCIsIm1hYyI6IjlkN2E1OTlkMjQ4NDNjNDBhYTgwYjc2ZGVkYTJiYWM4Mjk5ZWU4Y2FlYjlmNzMyYTFjYzBiZmE3MGIzZDU2MDciLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImhiVFJNNXBVdlNPNjRvV05aWW5uM1E9PSIsInZhbHVlIjoiRHJ2UFR4eGFKakQxdUQvQ3I4OE5tc2lkMEFyeU4vSE9wdTRud3FJZzFyNURJMG92SGVoeWR6N3RIV1h6Q0JtMHg0b2M5a1ZDZkFjZ1JBL2t4dlZLRk85amw1aElHdnM0dEh2ODYrTE1iVHJRYWZ6MkhVby91ZklnczFueEdrK2dOY1dlOWNqakl0MmlrTHpnUlpXVXhQZWE1S0VPQWhsR3JucjlnWjFHT2dDM2VsWFlHbUs3dHhyRzVydUkvck5tbEVtQ2ZlQmF6Si9ZbmUzdzNCYzExL0g2d3IzTExhYVUzNlpjVk1FOTlMaWhFTHRCTUJ0MTFJSlIyM1RyNE8zMFkrWVlEUkNkVG1qaDNIS3J4Nk1pU2FBL2JMVUVnQ3VIYnZ5V2NlQUdJazZUclBpRHVJZWJIYnZHY1ZvenIyTjc1aUdFUjdKYVFjOFc0a2RlTjJnWGdGc1RTOHFCcnNKaXkyQlRHUEJNUHRLWHRNRnFERGNkRkZ6cnpyV3hzMUZkUWk2QTdDbXllamppSU5NVmVmOEVWNlQzMEtqWE5URHU4VGpXVFJmQVMxeTBPOENvMVljdnhyNE9rWnVHVlg4SCIsIm1hYyI6IjgyNDRmNTQ3Zjg3YjdiYTdiMWJkY2Q2M2U5MDVjMjAwNjI1NDgyNWRkMWJmNTA3MWIzNGI0NWNjYTliM2Y2OTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+