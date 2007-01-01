659 Фото: Яндекс.Карты.

В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев

Автомобили не смогут там проехать в субботу, 3 августа, с 9:00 до 20:00, рассказали в городской управе.

Дмитрий Ивьев 659 Фото: Яндекс.Карты. Читайте KP40.RU: