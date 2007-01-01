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Жителя Калужской области ждет второй суд за пьяную езду

Дмитрий Ивьев

Первая непогашенная судимость не помешала ему вновь ехать за рулем «Лады» пьяным, сообщили 29 июля в прокуратуре региона.

Дмитрий Ивьев 187 Читайте KP40.RU: