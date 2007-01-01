Жителя Калужской области ждет второй суд за пьяную езду
Первая непогашенная судимость не помешала ему вновь ехать за рулем «Лады» пьяным, сообщили 29 июля в прокуратуре региона.
В июне нарушитель попался инспекторам ДПС.
По новому уголовному делу ему грозит до трех лет лишения свободы и лишение водительского удостоверения на шесть лет.
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Nooff
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...
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