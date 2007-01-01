Остановку запретили на участке улицы Ленина в Калуге

Новый запрещающий знак появился в районе перекрестка с улицей Билибина.

Останавливаться там нельзя на отрезке в 50 метров.

Нарушителям грозит эвакуация авто на штрафстоянку.

Также на перекрестке Билибина-Ленина повесили знак «Направление движения по полосам», сообщили 29 июля в Службе единого заказа городского хозяйства.