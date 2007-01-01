Остановку запретили на участке улицы Ленина в Калуге
Новый запрещающий знак появился в районе перекрестка с улицей Билибина.
Останавливаться там нельзя на отрезке в 50 метров.
Нарушителям грозит эвакуация авто на штрафстоянку.
Также на перекрестке Билибина-Ленина повесили знак «Направление движения по полосам», сообщили 29 июля в Службе единого заказа городского хозяйства.
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Nooff
Может быть уже пора заняться земельным вопросом и привести границы земельных участков в соответствие с кадастром, тогда, скорее всего, место под размещение тротуара появится)) Что-то там вечно недовольная улица, как же остальные существуют, причем также в отсутствие тротуаров и соседстве с "на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности"...
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