В центре Калуги остановились троллейбусы

Пассажиры не смогли воспользоваться городским электрическим транспортом утром в понедельник, 29 июля.

Троллейбусы стоят на улицах Кирова, Ленина и площади Победы.

Один из водителей объяснил ситуацию отсутствием напряжения в сети.

- На перекрестке улиц Кирова и Ленина обрыв контактного провода. Бригада контактной сети выехала на место, - рассказали в городской управе.

Поехать транспорт должен около 10:30, уточнили в УКТ.