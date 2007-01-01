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Новость дня Авто и транспорт

Пыль, грязь и вакханалия на «вертолетке»: Жители улицы Космонавта Волкова в Калуге недовольны увеличившимся потоком машин

Софья Фирсова
09:30 сегодня
0 398
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В редакцию обратилась калужанка с просьбой обратить внимание на проблему жителей улицы Космонавта Волкова. - Где безопасность дорожного движения? 5 месяцев транспорт двигался в сторону Яченского водохранилища, теперь (якобы по просьбе жителей) движение идет с набережной Яченского водохранилища, - рассказала женщина. - Количество транспорта резко увеличилось, так еще прибавился грузовой транспорт! Это забота о горожанах? Уже были наезды на пешеходов... Все люди идут по проезжей части. Когда кончится этот беспредел? Мало того что грязь, пыль, еще и ночью не дает спать вакханалия на «вертолетке». Также женщина рассказала, что водители не соблюдают правила дорожного движения. - Как это возможно, что на 4 метрах вынуждены находиться люди, дети, мамы с колясками, самокаты, мотоциклы, грузовики и прочий транспорт повышенной опасности?! - негодует калужанка. Мы обратились с данной проблемой в горхозяйство. Будем следить за данной ситуацией.

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