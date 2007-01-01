По нацпроекту в Калужской области обновят 18 дорог 

Работы на объектах ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», рассказали 26 июля в правительстве региона.

В Малоярославецком районе ремонтируется мост через Суходрев, в Калуге – через реку Росвянка. Также приводят в порядок путепроводы над Протвой в Боровском районе и Мышегу в Ферзиковском.

Также новый асфальт появится на дорогах в Калуге, Боровском, Бабынинском, Дзержинском, Кировском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском, Малоярославецком, Перемышльском, Спас-Деменском, Тарусском и Ферзиковском районах.

- Безопасная и качественная дорожная инфраструктура – это показатель современного, динамично развивающегося города, важная составляющая благополучия его жителей, а для туристов – один из критериев, по которому создаётся общее впечатление о городе, - прокомментировал ранее заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. - И если в самом начале нацпроекта, как правило, ремонтировали центральные площади и проспекты, сейчас обновляют улицы в микрорайонах, где возводятся новые жилые комплексы, а также ремонтируют дороги в частном секторе. В этом году в городских агломерациях отремонтируют, в том числе капитально, свыше 3,5 тыс. км. В целом к концу 2024 года доля улично-дорожной сети в городских агломерациях в нормативе должна достигнуть 85%.