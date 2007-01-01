В Калуге водители жалуются на отсутствие разметки

Жалоба в четверг, 25 июля, появилась на странице городского головы.

- Уже конец июля, а полноценной разметки на дорогах в городе так и не дождались, это что, эксперимент такой? Или населению надо на краску скинуться? – спрашивает калужанка.

Ситуацию прокомментировали в городской управе. Там заявили, что уже привлечен дополнительный подрядчик:

- Дорожная разметка наносится согласно плана-графика работ в весенне-осенний период при благоприятных погодных условиях. В настоящее время дополнительно к подведомственной организации привлечена подрядная организация, которая наносит (обновляет) дорожную разметку термопластическими материалами на центральных улицах города и местах концентрации ДТП.