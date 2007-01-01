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Авто и транспорт

В Калуге водители жалуются на отсутствие разметки

Жалоба в четверг, 25 июля, появилась на странице городского головы.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
0 200
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- Уже конец июля, а полноценной разметки на дорогах в городе так и не дождались, это что, эксперимент такой? Или населению надо на краску скинуться? – спрашивает калужанка.

Ситуацию прокомментировали в городской управе. Там заявили, что уже привлечен дополнительный подрядчик:

- Дорожная разметка наносится согласно плана-графика работ в весенне-осенний период при благоприятных погодных условиях. В настоящее время дополнительно к подведомственной организации привлечена подрядная организация, которая наносит (обновляет) дорожную разметку термопластическими материалами на центральных улицах города и местах концентрации ДТП.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
4 1354
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
4 1354
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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1 1877
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
4 1354
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

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10:43 сегодня
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Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

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