Траншея образовалась на улице Московской в Калуге
- Выстраиваются в три ряда, боясь попасть в разрытую яму колесами, при перестроении в другую полосу приходится максимально снижать скорость, чтобы не повредить свой автомобиль, - жалуется автомобилист. - Машины, которые едут позади, не всегда успевают реагировать, чтобы затормозить. Даже обычный путь, в 20:00, когда самый пик автомобилей спал, сейчас вызывает трудности в движении.
В городской управе в ответ заявили, что ремонт уже начался. Работы обещают завершить до конца месяца.
Кибермошенники похитили 15,8 млрд рублей у россиян в 2023 году, подсчитали в ЦБ. Злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций, что на 33% больше, чем в 2022 году. При этом банки в 2023 году смогли отразить 34,8 млн попыток похитить деньги у граждан. Самым популярным платежным инструментом у мошенников остались банковские карты, через них было похищено 7,12 млрд рублей....
что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес....
закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?...