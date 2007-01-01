Траншея образовалась на улице Московской в Калуге

О проблемах с асфальтом на участке от Азарово до Северного рассказал 25 июля местный житель.

- Выстраиваются в три ряда, боясь попасть в разрытую яму колесами, при перестроении в другую полосу приходится максимально снижать скорость, чтобы не повредить свой автомобиль, - жалуется автомобилист. - Машины, которые едут позади, не всегда успевают реагировать, чтобы затормозить. Даже обычный путь, в 20:00, когда самый пик автомобилей спал, сейчас вызывает трудности в движении.

В городской управе в ответ заявили, что ремонт уже начался. Работы обещают завершить до конца месяца.