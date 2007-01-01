Мост начал разрушаться в Козельске

Местная жительница опубликовала фото дыры на пешеходной части.

- Мост через реку Другуска, он уже опасен, - рассказала она. - Ночью там часто нет света, и ходить по нему действительно страшно.

- Смета на ремонт пешеходных дорожек на мосту подготовлена, планируем выполнить его не позднее октября этого года, - прокомментировали в администрации Козельского района.