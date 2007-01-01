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Авто и транспорт

Мост начал разрушаться в Козельске

Местная жительница опубликовала фото дыры на пешеходной части.
Дмитрий Ивьев
16:05 сегодня
0 285
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- Мост через реку Другуска, он уже опасен, - рассказала она. - Ночью там часто нет света, и ходить по нему действительно страшно.

- Смета на ремонт пешеходных дорожек на мосту подготовлена, планируем выполнить его не позднее октября этого года, - прокомментировали в администрации Козельского района.

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Лента комментариев
Геннадий Иванов

Да по дорогам еще пол беды, на правом по дворам летают и день и ночь и ни отдыха, не пройти безопасно... ГИБДД вобще бездействует!!!

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Верните "вышку" !

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Калужские бездельники.

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Авто и транспорт
Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:14 сегодня
4 1354
Василёк

что-то по видео не понятно кого и как они кошмарят. ну едут и едут. велосипеды тоже для дорог общего пользования не предназначены, как и самокаты. Но городские чиновники и не думают учитывать потребности этой категории граждан и развивать инфраструктуру. А дпс вообще без разницы - у них другой бизнес.

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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
12:03 сегодня
4 1354
Василёк

закончил читать на "предпринимались последние 20 с лишним лет, и только Шапше с Денисовым это удалось" - это серьезно ??? сколько срывов сроков и прочих косяков там уже случилось ? Это удача ? А чудо склон музея космонавтики - это тоже удача ? А набережная оки ? А тротуары на улицы Волкова ? Это все достижения ? Как и несколько лет ремонтирующаяся Огарева, которую тоже записали в "итоги" ?

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Стройка века: когда по Синим мостам пустят общественный транспорт?
11:59 сегодня
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Василёк

предупредили и попросили не дышать ?

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Калужан предупредили о грязном воздухе
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1 1877
Н.Влюбчивый

Только конфискация имущества и штрафы могут остановить беспредел безголовых родителей.

...
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Дети на питбайках кошмарят калужских водителей
11:25 сегодня
4 1354
Jack L

Барнаул - это Алтайский край, а республика Алтай это рядом, но все же другое и столица там Горно-Алтайск.

...
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10:43 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пётр Романович Никитин — архитектор, сын художника Романа Никитина, создал генеральные планы, проекты улиц и домов, путевых дворцов в городах Тверь, Калуга, Торжок, Медное, Боровск, Козельск, Малоярославец.

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25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
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