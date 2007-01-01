Калужским водителям вручили яблоки

Такую акцию полицейские устроили в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», рассказали 24 июля в ГИБДД.

Инспекторы останавливали автомобилистов и напоминали им об опасности пьяного вождения.

Яблоки, отметили в полиции, это своеобразный призыв отказаться от употребления спиртного, вести здоровый образ жизни и обогащать организм витаминами.